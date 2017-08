Ten Berge naar het vrouwenvoetbal

Terwolde ontvangt GAE voor 100ste keer, en dat zónder contract

27 juli Er is nooit ook maar één letter officieel op papier gezet. Toch werkt Go Ahead Eagles al 27 jaar lang onafgebroken de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen af in Terwolde. Deze bijzondere samenwerking culmineert zaterdag in een fraaie mijlpaal voor de kleine dorpsclub. Go Ahead speelt dan, tegen het Belgische KSV Westerlo (aftrap 15.00 uur), de honderdste oefenwedstrijd op sportpark De Woldermarck.