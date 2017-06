Twello verliest ludiek ‘beslissingsduel’

Twello verliest ludiek duel

9:22 Twello is er niet in geslaagd SVV te kloppen, in het ludieke treffen dat de teams hadden georganiseerd bij Voorwaarts in Utrecht. Vierdeklasser SVV en vijfdeklasser Twello wonnen als enige teams in Nederland dit jaar al hun wedstrijden in de competitie, en dus moest er zondag een ‘beslissingsduel’ aan te pas komen om te bepalen welke ploeg het langst zonder puntverlies zou blijven. SVV overklaste Twello uiteindelijk met 5-1.