Twello zonder puntverlies naar titel

Rohda moet zich richten op plek vier

17:09 Rohda Raalte kan de titelaspiraties in de eerste klasse E definitief in de ijskast zetten. In eigen huis ging de ploeg van trainer Frank Tempelman met 2-3 onderuit tegen BVC’12. Het gat met de koploper bedraagt daardoor, met nog vijf wedstrijden te gaan, elf punten. De Raaltenaren moeten zich dus gaan richten op de vierde plek, die aan het eind van het seizoen hoogstwaarschijnlijk goed is voor een plek in de nacompetitie.