Voorwaarts en Colmschate scoren niet

Dé kans van de wedstrijd was echter kort voor rust voor Colmschate. Spits Jarmo van 't Hof kreeg de bal van Glenn Koerkamp en stond oog-in-oog met doelman Sil Fiddani. Die greep adequaat in en verwerkte de inzet van Van 't Hof tot corner.

Overigens was in een eerder stadium Luuk Grieving van Voorwaarts al dichtbij de openingstreffer. Zijn afstandsschot ging tegen de paal. Tien minuten voor tijd legde scheidsrechter Ronny Mulder de wedstrijd tijdelijk stil wegen commentaar op hem door Colmschate-trainer Toine Rorije.

,,We houden stand tegen een fantastisch elftal'', sprak Colmschate-verdediger Sander Poll vol lof over de tegenstander. Bepaald geen slecht resultaat voor de ploeg die vecht tegen degradatie, wilde hij ermee zeggen. ,,Defensief zijn wij zeer sterk.'' Niels Pereboom viel in bij Voorwaarts en bracht gif in de ploeg. ,,Ik wil koste wat het kost winnen. Balen dat dat niet gelukt is.''