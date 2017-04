Voorwaarts en Helios in evenwicht

Het was Glenn Alberts die Helios zes minuten voor rust verdiend op voorsprong bracht. De middenvelder kreeg de bal van Durancan Tekerlek, die was opgestoomd over de linkerflank. Bij de tweede paal dook Alberts op precies het juiste moment op. De tweede helft leverde weinig kansen op. Vanaf de tachtigste minuut begon Voorwaarts aan een slotoffensief. Dave Bijsterbosch bekroonde deze aanvalsdrift met de gelijkmaker. Voorwaarts drong nog even aan, maar een overwinning zat er niet in.