Grensrechter weggestuurd: Ik ben geen hond

In de door Hoonhorst met 7-0 gewonnen wedstrijd vlagde Wissel-grensrechter Kees van Laar bij de 5-0 van Hoonhorst. Scheidsrechter Moussouli uit Lelystad had de leiding over het duel in Oost 4H en ging naar de man toe. ,, Volgens de regels van de KNVB mag een clubscheidsrechter alleen vlaggen voor een ingooi, achterbal of buitenspel. Hij vertelde me iets over een handsbal. Dat heb ik niet gezien en hij mag daar niet voor vlaggen. Dat zijn de regels. Daarna beledigde hij mij en heb ik hem weg gestuurd".