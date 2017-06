Nieuwe bijbaan Van de Pavert

Van de Pavert maakte vorig seizoen als voetballer de overstap van De Graafschap naar PEC Zwolle. Daarnaast is de defenseur uit Doetinchem in bezit van het trainersdiploma UEFA TC2. Van de Pavert was al als assistent-trainer betrokken bij het Zwolse ZAC en eerder bij de Graafschap en SDOUC uit Ulft.