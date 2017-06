SVI is weer terug in de tweede klasse

De club uit Zwolle Zuid laat geen steken vallen in Ommen tegen OZC. Na de 7-2 thuiszege komt de riante marge geen moment in gevaar. Integendeel, SVI wint het uitduel afgetekend met 0-3.

In de eerste helft probeert de thuisclub nog iets aan de onoverkomelijke achterstand te doen. Spits Rik Jan de Groot schiet goed in, SVI doelman Remco van de Weg is attent. SVI krijgt een paar halve kansen maar komt defensief zelden in de problemen. Als namens OZC Frank Jansen op slag van rust een enorme kans mist kan er een streep door de wedstrijd.

Het is vooral aan invaller Nico Veldman te danken dat de grote schare SVI fans nog een leuke tweede helft krijgt voorgetoverd. De kleine dribbelaar is precies op tijd om een steekpass van Twan Zuidmeer effectief te verzilveren. Eén minuut later dwarrelt een wonderschone lob achter doelman Mark Bennemeer In het dak van het doel. Vervolgens soleert Veldman, volgend seizoen actief bij Go Ahead Kampen opnieuw door de OZC defensie waar Timon Beimers net de precisie mist om de assist tot doelpunt te promoveren.

Vijf minuten voor tijd bepaalt Sinan-Can Cumert de eindstand op 0-3. De vreugde is groot bij SVI en uiteraard ook bij trainer Joram Hendriks. ,,Het was zaak om niet in te dutten na zijn grote uitslag. We zijn keurig bij de les gebleven al was het geen beste wedstrijd. Ik ben trots op deze ploeg die na het missen van de titel prima overeind is gebleven in de nacompetitie.”