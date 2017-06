Tonego mist handenvol kansen en degradeert

Na het 1-1 gelijkspel in Opeinde lag de nacompetitiestrijd nog volledig open. In de openingsfase verzuimde Pascal van Driel zijn ploeg een kickstart te geven. Daarna bleef Tonego het initiatief nemen met kansen voor Thijs de Vries en een knal van Van Driel als gevolg. ONT bleef dreigend in de omschakeling en een waarschuwingsschot op de paal werd gevolgd door een voltreffer van Dion Smits die gebruik maakte van de verwarring na een Tonego wissel. Na rust nam de belegering van Tonego ongekende vormen aan. Okke op de Kelder, Sjoerd Tuinhof en Joep Henselmans misten, waarna de Friezen in de omschakeling wel scoorden (Taeke van der Hoek). Ook na de 0-2 bleven er legio kansen komen voor Tonego, maar de dikverdiende aansluitingstreffer bleef uit met de teleurstellende degradatie als gevolg.