Unicum strikt oud-prof Mitchell Kappenberg

Invallers bezorgen Be Quick'28 le­vens­be­lang­rij­ke zege

2 april ZWOLLE - Be Quick '28 heeft weer wat lucht in de strijd tegen (rechtstreekse) degradatie na de 2-1 overwinning op ZAC. In een qua voetbal matige Zwolse derby draaide de thuisploeg een achterstand om in een voorsprong.