Van der Velde held van Hatto Heim

,,Geweldig dit’’, lachte de eenzame frontstrijder van de derdeklasser na de 9-1 nederlaag tegen de Zwolse eredivisionist. ,,Nee, ik heb nooit eerder gescoord tegen profs. De kans dat het lukt is altijd klein, maar het voelt wel lekker. De laatste jaren spelen we vaker tegen PEC Zwolle en gingen we met dikke cijfers onderuit.’’ Van der Velde ratelt de voorgaande edities moeiteloos op: 15-0, 12-0 en 9-0. ,,Onze enige doelstelling was om te scoren. Mooi dat juist Jurgen (Van der Weerd, red.) die fraaie steekpass geeft. Hij houdt er na zestien jaar mee op bij ons. Ook zijn afscheid is perfect zo.’’