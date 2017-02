Extra reistijd door werk aan weg Zutphen-Lochem

LOCHEM - Weggebruikers tussen Lochem en Zutphen moeten de komende maanden rekening houden met extra reistijd. Werkzaamheden aan de provinciale weg (N346) zorgen voor hinder.

De klus begint rond 20 maart en duurt tot het najaar. Er worden allerlei werkzaamheden verricht tussen Zutphen en Lochem. De hoofdrijbaan en parallelweg krijgen nieuw asfalt. Daarnaast worden diverse kruispunten aangepast. Hoewel de weg tijdens de werkzaamheden open blijft voor verkeer, moeten weggebruikers dus wel rekening houden met extra reistijd. Die wordt door de provincie becijferd op tien à vijftien minuten.

Om de druk op de N346 te verlichten, stelt de provincie Gelderland wel omleidingsroutes in. Weggebruikers zijn dus niet verplicht om voor die routes te kiezen. Verkeer dat van Zutphen naar Lochem of vice versa wil rijden wordt onder meer omgeleid via de route Vorden-Ruurlo-Borculo. Andere omleidingsroute loopt via de provinciale weg door Eefde en Gorssel en de snelweg.

Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden precies duren. Volgens een provinciewoordvoerder is de klus in het derde kwartaal klaar.