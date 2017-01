Oponthoud aanleg glasvezel in Achterhoek stelt gemeenten teleur

LOCHEM - Zwaar teleurgesteld. Dat zijn onder meer Bronckhorst, Lochem en Zutphen nu onduidelijk blijft wanneer er in het buitengebied glasvezel wordt aangelegd.

CIF, het bedrijf dat de uitrol van glasvezel in het buitengebied voor z'n rekening neemt, kon de genoemde gemeenten eerder deze week niet het gehoopte uitsluitsel geven. CIF gaf aan voor september van dit jaar niets te kunnen zeggen over de planning en de aansluitkosten van glasvezel in zeven Achterhoekse gemeenten, waaronder Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Terwijl de aanleg in Berkelland en Winterswijk is begonnen en Aalten een Oost Gelre goede hoop mogen koesteren, zitten andere Achterhoekse gemeenten daardoor in onzekerheid.

Eerder is gecommuniceerd dat het buitengebied van Lochem bij voldoende animo dit jaar zou worden voorzien van glasvezel. Medio dit jaar zouden mensen zich kunnen aanmelden. Dat gaat dus niet gebeuren.