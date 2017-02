Werkstraf na gruwelijke taferelen in de varkensstal

RUURLO / ARNHEM Wat nou precies de oorzaak was dat varkensboer Jos in het buitengebied van Ruurlo vorige winter zijn dieren liet verhongeren, bleef ook tijdens de zitting van de economische politierechter onduidelijk. De 36-jarige boer, die aan het eind van de zitting conform de eis een werkstraf opgelegd kreeg van 180 uur (naast een voorwaardelijke celstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar en een verbod om nog dieren te houden) gaf gisteren geen verklaring voor zijn gedrag.

Tegenover economische politierechter mr. Welbergen in Arnhem vertelde hij aangedaan dat hij na het overlijden van zijn ouders druk was geweest met het verbouwen van zijn bedrijf. Dat de schulden zich langzamerhand opstapelden, en drie dagen elders aan het werk ging om de rekeningen te kunnen betalen. De vraag waarom hij in de loop van 2015 de stallen niet meer in ging, kon hij niet beantwoorden. „Ik kan me dat niet meer herinneren.”

De rechter liet weten gruwelijke beelden te hebben gezien. „De varkens zijn losgebroken in de stallen, en het lijkt erop dat ze elkaar ook aangevreten hebben.”



Deurwaarder

Pas in april vorig jaar werd de gruwelijke toestand van het varkensbedrijf ontdekt, toen een deurwaarder zich meldde. Daarna kwam de NVWA in actie, die het bedrijf liet ruimen. De verdachte was daarbij behulpzaam, en ging na een week weer bij zijn baas die ook varkens houdt, aan het werk. „Dat vonden de mensen die me begeleidden ook het beste.”



Schulden

De man (die een blanco strafblad heeft) zei het bedrijf eind vorig jaar beëindigd te hebben, en hard te werken aan het aflossen van zijn schulden (zo’n anderhalve ton). Zijn werkgever noemt hem ‘een vakman’, aldus advocaat mr. Spekschoor, en is blij met de Ruurloër als werknemer.



Toerekeningsvatbaarheid

De raadsman zag liever een financiële straf dan een werkstraf, omdat de man een fulltime baan heeft. Er zou sprake zijn van een black-out, en de boer zou niet toerekeningsvatbaar zijn tijdens het gebeurde. Daar was de rechter het niet mee eens: „Er is geen enkel rapport dat die mening ondersteunt.”



De verdachte, die nog twee weken tijd heeft om in hoger beroep te gaan, had het laatste woord. „Als varkensman ben ik me er als geen ander van bewust wat er gebeurt als je de dieren niet voert. Maar waarom het gebeurd is weet ik niet. Wel dat ik het niet met opzet gedaan heb. Ik ben er ook nog elke dag mee bezig.”