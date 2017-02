article

APELDOORN - De politie was zaterdag op zoek naar een 15-jarig, overspannen meisje uit Apeldoorn. Het meisje werd sinds vrijdagnacht vermist vanaf de Vlietweg. Een half uur nadat de burgernetactie was gestart was het meisje weer terecht.

15-jarig meisje uit Apeldoorn weer terecht

