A50 tussen Apeldoorn en Arnhem na bijzonder ongeval deels afgesloten

APELDOORN - De A50 is tussen Apeldoorn en Arnhem grotendeels afgesloten na een ongeval.

Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat is een auto na een botsing met een vrachtwagen over de kop geslagen en ongeveer 150 meter over het wegdek doorgeschoven. ,,Angistige momenten moeten dit geweest zijn,'' vertelt de weginspecteur.



Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen. Ambulancemedewerkers zijn ter plaatse voor controle van de betrokkenen. Een berger haalt de over kop geslagen auto op. Door het ongeval is het wegdek vervuild. Het wegdek wordt schoongemaakt.



Omrijden

Tussen Schaarsbergen en knooppunt Waterberg is de snelweg nagenoeg dicht. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid en zorgt voor de nodige vertraging. Weggebruikers worden geadviseerd om bij Apeldoorn om te rijden via de A1 en de A30.