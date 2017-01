Aantal scheidingen stabiel in Apeldoorn

APELDOORN - Het aantrekken van de economie vertaalt zich nog niet in cijfers van de gemeentelijke basisadministratie. Algemeen wordt aangenomen dat bij een oplevende economie het aantal scheidingen stijgt, zoals er dan ook meer getrouwd zou worden. Daar is echter geen sprake van.

Het aantal scheidingen in de gemeente Apeldoorn nam in 2016 af tot 250, terwijl dat aantal in 2015 nog op 253 uitkwam. In totaal woonden er eind vorig jaar 12.021 gescheiden mensen in de gemeente. In 2009 stond dat aantal nog op 10.174.

Het aantal getrouwde mensen loopt jaarlijks met een paar honderd terug. Waren in 2009 nog 66.848 bewoners in de echt verbonden, eind vorig jaar kwam de teller uit op 64.172. Daar kunnen 2.294 mensen bij op worden geteld met een geregistreerd partnerschap.

Het grootste deel van de 159.051 Apeldoorners is ongehuwd, eind 2016 waren 71.170 inwoners ongehuwd. De gemeente onderscheidt de burgerlijke staat verder in de categorieën weduwe en weduwnaren.