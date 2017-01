André Kuipers opent Technasiumlab

APELDOORN - Astronaut André Kuipers heeft woensdagmiddag de nieuwe techniekruimte van het Technasium geopend bij het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn.

De ruimtevaaarder deed dat met een gastcollege over zijn rumtereis naar het internationale ruimtestation ISS en de technische uitdagingen onderweg.

Het Technasium is een nieuwe onderwijsvorm in Apeldoorn, die tot nu toe alleen in de onderbouw van Walterbosch werd gegeven. Vanaf dit schooljaar, dankzij een nieuw gebouwde techniekruimte, kan het Technasiumonderwijs ook in de bovenbouw worden gegeven.