APELDOORN - Andy van der Meijde en zijn vrouw Melisa gaan het theater in. Het excentrieke Apeldoornse stel, bekend van hun real-life soap op SBS6, staat 20 februari voor het eerst op de planken in Theater de Leest in Waalwijk.

Andy en Melisa gaan samen het theater in

