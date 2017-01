Apeldoorners belaagd: zit er verband tussen twee zaken?

APELDOORN - Twee Apeldoorners zijn afgelopen weekeinde het slachtoffer geworden van geweld op straat. Ze werden kort na elkaar lastig gevallen. Het gaat om een poging tot beroving en een mishandeling. Beide keren gebeurde dat door twee mannen. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de twee zaken.

Rond half 12 probeerden twee mannen een 20-jarige vrouw uit Apeldoorn te beroven. Dat gebeurde op de Arnhemseweg. Zij werd ter hoogte van de Oranjedwarsstraat opeens van achteren vastgepakt en naar de grond getrokken. Ze begon te schreeuwen en trok daardoor de aandacht van haar vriend, die even verderop stond.

Gevolgd

Schreeuwend kwam hij op de mannen toegerend, waarna de dader vluchtten. Zij liepen de Oranjedwarsstraat in. De vriend van de vrouw is achter hen aangegaan maar op de 1e Johannastraat is hij de daders uit het oog verloren. Vervolgens heeft hij de politie gebeld. De politie vermoedt dat de mannen via een tuin zijn gevlucht, maar dat is niet zeker.

Verstopt

Enige tijd later, rond 01.00 uur, werd een 27-jarige Apeldoorner mishandeld op de Koning Stadhouderlaan. Dat was vlakbij de kruising met de Europaweg. De man fietste vanuit het centrum richting de Arnhemseweg. Opeens werd hij van zijn fiets getrokken. Hij kreeg een harde trap tegen zijn gezicht, maar wist te ontkomen. Hij vluchtte over de Koning Stadhouderlaan richting de Gaffellaan. Daar heeft hij zich verstopt en de politie gebeld. De twee mannen hebben hem daarna nog achtervolgd, meldt de politie.

Beide zaken kwamen aan bod in het opsporingsprogramma Bureau GLD. De politie hoopt op tips van mogelijke ooggetuigen.