Apeldoornse DJ verovert Las Vegas

APELDOORN - Julian Jordan mag de nachtclub Omnia in Las Vegas tot zijn vaste basis rekenen. De Apeldoornse dj komt daarmee in een rijtje met mannen als Calvin Harris, Martin Garrix en Afrojack.

Julian Dobbenberg (21), bekend onder zijn artiestennaam Julian Jordan, mag in de extravagante club maandelijks een dinsdagavond voor zijn rekening nemen met een spectaculaire show. Daarmee komt een droom uit.

Jordan werkt sinds 2011 aan zijn professionele carrière. Na de middelbare school besloot hij er na één jaar Herman Brood Academie volledig voor te gaan. Sindsdien wisselt hij de festivals, casino's en clubshows in hoog tempo af.

Goldkid

Vorig jaar stond Jordan onder meer op het hoofdpodium van Ultra Miami. 's Werelds grootste dancefestival en lanceerde hij zijn eigen label Goldkid. Apeldoorn voelt nog steeds als thuiskomen, vertelde hij in december in een interview met de Stentor. ,,Las Vegas is Disneyland voor volwassenen. Je moet het niet te serieus nemen. Alles is over de top, next level, supervet.''