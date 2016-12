Apeldoornse jongeren het vaakst naar Halt voor vuurwerkovertredingen

APELDOORN - De Apeldoornse jeugd krijgt het meest een Halt-straf toegewezen voor vuurwerkovertredingen. Dat blijkt uit cijfers uit van het dataplatform LocalFocus over het verspreidingsgebied van de Stentor.

Per 10.000 jongeren worden in Apeldoorn 25,3 jongeren naar Bureau Halt gestuurd. De gemeente Elburg is tweede op de lijst met 20,6 Halt-straffen per 10.000 jongeren. Alle andere gemeenten in het verspreidingsgebied 'scoren' lager dan 20 jongeren op diezelfde schaal.



Dalende trend

Absoluut gezien zijn landelijk afgelopen jaarwisseling minder jongeren doorverwezen naar Halt nadat zij betrapt waren op een overtreding met vuurwerk. In totaal kregen 956 jongeren in Nederland een Halt-straf voor zo'n overtreding in december 2015 of januari 2016. Tijdens de periode rondom de jaarwisseling 2014-2015 waren dat er nog 1.251, een jaar daarvoor zelfs 1.641. Een verklaring kan Halt hier niet voor geven maar medewerkers merken wel op dat de jeugdcriminaliteit over de hele linie afneemt.

De helft van de straffen wordt uitgedeeld aan jongeren die vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode. Ook straffen voor het in bezit hebben van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk komen vaak voor, dit is bij zo’n veertig procent van de straffen het geval. Verder kregen enkele jongeren een Halt-straf omdat ze al vuurwerk hadden voordat het verkocht mocht worden. Net als jongeren die meer dan 10 kilo vuurwerk voorhanden hadden. In een aantal gevallen werd een vuurwerkdelict gepleegd dat is opgenomen in een gemeentelijke verordening (APV). Die regels kunnen per gemeente verschillen.

Wat is een Halt-straf?

Bij het positief afronden van een Halt-straf wordt deze straf niet opgenomen in de justitiële documentatie. Dit betekent dat de jongere een strafblad ontloopt. De straf wordt wel meegenomen in politieregisters. Die worden doorgaans vijf jaar bewaard. Een positief afgeronde Halt-straf is daarnaast geen beletsel voor het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor een baan of opleiding.

Bekijk hier het absolute aantal Halt-straffen en het aantal Halt-straffen per 10.000 jongeren:

Bekijkt u het artikel in de app? Klik dan hier voor de data.