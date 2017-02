article

1.6887970

APELDOORN - De Apeldoornse Joy, bekend van haar YouTube-kanaal Beautynezz, is begin april bij de uitreiking van de eerste VEED RTL Boulevard Award. Deze is bedoeld voor de BN-er die volgens het publiek de leukste vlogs op zijn of haar YouTube-kanaal zet.

Apeldoornse Joy maakt nieuwe VEED Award voor BN'er bekend

APELDOORN - De Apeldoornse Joy, bekend van haar YouTube-kanaal Beautynezz, is begin april bij de uitreiking van de eerste VEED RTL Boulevard Award. Deze is bedoeld voor de BN-er die volgens het publiek de leukste vlogs op zijn of haar YouTube-kanaal zet.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/apeldoornse-joy-maakt-nieuwe-veed-award-voor-bn-er-bekend-1.6887970

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6424996.1474482098!image/image-6424996.JPG

Apeldoorn,Cultuur, kunst en recreatie,top

Apeldoorn