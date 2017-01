article

APELDOORN - Bewoners van de Doornweg in Apeldoorn zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Tenminste, de tien die een lot bij de Postcode Loterij hebben gekocht. De Postcode Straatprijs is op nieuwjaarsdag op hun postcode, 7312 DZ, gevallen. In totaal winnen de Apeldoorners 300.000 euro aan prijzengeld.

Apeldoornse straat wint 300.000 euro

