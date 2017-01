Apenheul komt met 'Tinder voor orang-oetans'

APELDOORN - Vindt ze het een sexy vent of juist een griezel die ze voor geen meter vertrouwt? Apenheul onderzoekt of orang-oetanvrouwen zoals Samboja door op een touchscreen foto's te bekijken al een voorkeur kunnen aangeven voor potentiële lovers, voordat die op het vliegtuig naar Nederland worden gezet. 'Tinder voor orang-oetans' noemt het Apeldoornse dierenpark het onderzoek dat de komende vier jaar wordt uitgevoerd.

Samboja is een echte puber. Ze is aan de pil omdat 'de kerels' bij haar in de buurt haar best een lekker ding beginnen te vinden. Apenheul wil graag dat ze een keer zwanger wordt, maar dan wel van een man die door het internationale fokprogramma wordt geselecteerd.

Tortelduifjes

Als zo'n man wordt gevonden, kan hij vanuit verre oorden als Singapore op transport. Eenmaal in Nederland is het echter maar afwachten of het klikt tussen de beoogde tortelduifjes. Keuren ze elkaar geen blik waardig dan zit er maar één op: terug naar huis en een nieuwe hunk selecteren.

Het zou veel helpen als al op voorhand al duidelijk is of er iets van een vonk overslaat. Als mensen via de foto's op een datingsite direct hun oordeel klaar hebben, waarom apen dan niet? Apenheul hoopt via het vier jaar durende emotie-onderzoek handvatten te vinden.