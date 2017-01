Verdachte poging tot moord in Beekbergen haakt plots af, rechtszaak verschoven

BEEKBERGEN / ZUTPHEN – De rechtbank in Zutphen heeft donderdag besloten om de zaak rondom een poging tot moord in Beekbergen aan te houden. De 41-jarige verdachte uit Velp, die vastzit in Zwolle, kwam niet opdagen, terwijl hij een dag daarvoor nog aangaf wel plaats te willen nemen in het beklaagdenbankje.

Bij aanvang van de zaak liet de advocaat van B. weten zeer verbaasd te zijn. 'Ik heb mijn cliënt gister nog gesproken en toen heeft hij mij laten weten dat hij bij de zaak aanwezig zou zijn.' Ter zitting kreeg hij echter een mailtje van de gevangenisdirecteur, waarin B. aangaf toch niet bij de rechtszaak te willen zijn.

Familie

Na een paar schorsingen van ruim een uur besloot de rechtbank de zaak toch aan te houden, ook al vond de officier van justitie dat niet nodig en zaten het slachtoffer en diens familie in de zaal. 'We weten niet of hij dit besluit met volle verstand heeft genomen en dat moeten we eerst onderzoeken, aangezien het hier om een belangrijke zaak gaat.'

Steekwonden

B. zou op 8 april geprobeerd hebben in te breken in een woning aan de Schalterdalweg in Beekbergen. Toen hij overlopen werd door de bewoner koos hij het hazenpad. Maar toen diezelfde bewoner hem betrapte bij een andere woning en hem daarop aansprak, ging het mis. B. begon op de man in te steken met een mes. Het slachtoffer liep daarbij steekwonden op aan zijn gezicht en lies. Na afloop bleek ook de portemonnee van het slachtoffer gestolen te zijn.

Met behulp van een speurhond en helikopter werd B. uiteindelijk in de buurt van de A50 aangehouden. Na een tijdje in het Pieter Baan Centrum ging hij naar de gevangenis in Zwolle.

De zaak wordt op 2 maart inhoudelijk behandeld. B. wordt dan door de parketpolitie opgehaald om naar de rechtbank af te reizen.