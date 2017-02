Boete van 8 miljoen euro als drukmiddel Anklaar

APELDOORN - Een boete van 8 miljoen euro wordt door de eigenaar van de Albert Heijn op Anklaar - Gerald ten Have - als drukmiddel ingezet in de strijd om voldoende parkeerplaatsen bij het nieuwe winkelcentrum. De projectontwikkelaar van nieuw Anklaar maakt zich daar niet druk om en zegt zich keurig aan de afspraken te houden.

Parkeerplekken

Het conflict over de uitvoering van het winkelcentrum verhardt zich daarmee opnieuw. Meerdere rechtszaken werden er al gevoerd over Anklaar, met als partijen de winkeliers, de projectontwikkelaar (MAB), de winkeliers onder voorzitterschap van Ten Have en de lokale Albert Heijn. Tijdens een van die zaken bepaalde de rechter dat als MAB de parkeergarage te klein bouwt, er een boete van 8 miljoen moet worden betaald. Ten Have gaf aan dat het hem om dat geld niet te doen is, maar slechts op voldoende parkeerplekken uit te zijn. Door gegevens die MAB nu heeft verschaft gooit hij dat bedrag echter alsnog in de strijd.

Henri Schimmel van MAB vindt het drukte om niks. Hij laat het finale oordeel aan de rechter over, zegt hij. Als die zegt dat er inderdaad te weinig plaatsen zijn aangebracht, dan is uitbreiding zelfs nog mogelijk als de winkels al zijn gebouwd, aldus Schimmel. Bij de constructie van de garage is daar rekening mee gehouden. Een wand wordt dan verwijderd om te kunnen uitbreiden.