Bonden naar rechter om reorganisatie Monuta

APELDOORN – FNV en CNV hebben uitvaartonderneming Monuta voor de rechter gedaagd wegens een reorganisatie bij het Apeldoornse bedrijf. De bonden zeggen door het bedrijf en de ondernemingsraad (or) niet tijdig en volledig te zijn ingelicht over de

reorganisatie en eisen dat ze alsnog alle relevante informatie mogen inzien.

Bij Monuta werken ongeveer achthonderd mensen, onder wie 130 uitvaartverzorgers. Die laatsten zijn allemaal boventallig verklaard en kunnen opnieuw solliciteren op een soortgelijke functie.

Volgens de bonden lappen Monuta en de or de afspraken in de cao, de Wet op de ondernemingsraden en het sociaal plan aan hun laars. ‘Daarbij komt dat de manier waarop Monuta deze reorganisatie in gang zet, niets meer te maken heeft met goed

werkgeverschap’, aldus FNV en CNV in een verklaring.

Het kort geding dient komende maandag.