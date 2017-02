Boze leerling drukt brandalarm in, Apeldoornse school ontruimd

APELDOORN - Ongeveer 700 leerlingen van vmbo-school Cortenbosch in Apeldoorn moesten woensdagochtend rond 10.00 uur halsoverkop naar buiten, omdat het brandalarm afging.







Enkele minuten later konden ze weer naar binnen, omdat het vals alarm bleek. De brandweer werd afgebeld.

Aanleiding voor de commotie was een boze leerling die het brandalarm had ingeduwd, nadat hij uit de les was gestuurd door zijn sportleraar. De jongen is naar huis gezonden. De school gaat in gesprek met zijn ouders.