article

1.6853986

APELDOORN - De brandweer heeft dinsdagavond een persoon uit een brandend huis gehaald in Apeldoorn. Deze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Brandweer redt persoon uit brandend huis in Apeldoorn

APELDOORN - De brandweer heeft dinsdagavond een persoon uit een brandend huis gehaald in Apeldoorn. Deze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/brandweer-redt-persoon-uit-brandend-huis-in-apeldoorn-1.6853986

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4309181.1468247940!image/image-4309181.jpg

Apeldoorn,Recht, misdaad en 112,Viltmakersdonk,top

Apeldoorn