Code oranje voor gladde wegen door ijzel

Belangrijke oorzaak voor de gladheid is dat de temperaturen maar niet omhoog willen, meldt Michiel Severin van Weerplaza. ,,De zachtere temperaturen komen uit het westen opzetten, maar dat gaat erg traag. De dooi laat langer op zich wachten, dus het kan verraderlijk glad worden.''



Vooralsnog valt de situatie mee voor het verkeer. ,,De kou is momenteel vooral op auto's te zien, maar nog niet veel op het wegdek. Op het asfalt is het nog net iets minder koud. Maar er geldt code oranje voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en dat zal nog wel tot middernacht aanhouden.''



Er valt lichte regen, motregen en soms ook regen waarvan de druppels onder het vriespunt zijn. Deze onderkoelde regen is volgens Severin het gevaarlijkst, want zodra het ergens iets aanraakt, bevriest de druppel meteen. ,,En dan krijg je ijzel.''