D66: Stadsbank Apeldoorn met DigiD op glad ijs

APELDOORN - Met de keuze om de DigiD te vragen van cliënten, begeeft de Stadsbank Apeldoorn zich op glad ijs. De Apeldoornse D66-fractie wil weten of het college van B en W dat ook vindt.

Een artikel hierover woensdag in de Stentor is voor D66 aanleiding raadsvragen te stellen over de Stadsbank Apeldoorn, die ook werkt voor Epe, Brummen en Voorst. Er zijn ook stadsbanken die er vanwege de privacy bewust voor kiezen niet om de DigiD te vragen, is een van de dingen die D66 aanstipt, waarom doet 'Apeldoorn' dat dan wel?

Wethouder Kruithof gaf in de Stentor aan dat de DigiD altijd wordt gevraagd, maar dat mag worden geweigerd. In hoeverre is er echt sprake van vrije keuze, vraagt D66.