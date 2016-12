Drie scholen in DokZuid scoren laag met de Cito

APELDOORN - Kinderen op Apeldoornse basisscholen haalden in 2016 gemiddeld een 534,3 voor de Cito-eindtoets. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, dat dit jaar op 534,9 uitkwam.

Basisscholen De Reiziger (openbaar) en Het Kompas (protestants-christelijk) haalden dit jaar opmerkelijk lage cijfers. De Reiziger scoorde 519,67 en Het Kompas had een gemiddeld cijfer van 521,89. Kinderen kunnen een score halen tussen 500 en 550.

Allebei scholen zijn gehuisvest in DokZuid in de wijk Apeldoorn-Zuid. Ook de derde school in DokZuid, Sebastiaan, haalt dit jaar een laag gemiddeld eindcijfer voor de Cito eindtoets: 527,72 en staat daarmee bij de tien laagst scorende scholen van Apeldoorn.

Het zijn vaak dezelfde scholen die hoog of laag scoren in de Cito-eindtoets. Scholen in de wat duurdere wijken, waar hoger opgeleide ouders wonen, scoren hogere uitslagen.

De Cito-uitslagen per school: