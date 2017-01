Files en ongelukken in de regio, volg hier de ontwikkelingen

Door de sneeuwval en ijzel van afgelopen nacht gebeuren er veel ongelukken in regio. Op meerdere wegen staan er files of wordt er met een lagere snelheid gereden. Een overzicht van de knelpunten:

De A1 is het grootste knelpunt. Vanuit Twente richting Deventer is de weg bij Lochem dicht na een ongeval. Het verkeer wordt via de op- en afritten geleid.

De #A1 Hengelo > Apeldoorn is bij Lochem dicht na 'n ongeluk. Verkeer via op- en afrit. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) January 7, 2017



Bij Deventer-Oost was het vanmorgen ook al raak. Dit kwam doordat een vrachtwagen in de slip raakte. Op de A1 wordt niet harder gereden dan ongeveer 30km per uur.



Op de A28 sloeg bij Staphorst een auto over de kop nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Vanmorgen sloeg op diezelfde A28 bij Nunspeet ook een auto over de kop. Een rijstrook werd toen afgesloten en er ontstond een file. Inmiddels is deze file weer opgelost en rijdt het verkeer met beperkte snelheid verder.



Op de A6, A28, A32 en de N50 was het zaterdagochtend meerdere keren raak met ongevallen en files. Op die wegen is het momenteel rustig en wordt er langzaam gereden.



Op de A6, A28, A32en de N50 was het zaterdagochtend meerdere keren raak met ongevallen en files. Op die wegen is het momenteel rustig en wordt er langzaam gereden.



Treinverkeer

Ook het treinverkeer ondervindt hinder van de ijzel. Tussen Zwolle en Lelystad rijden er geen treinen. Dit komt doordat er ijzel aan de bovenleiding zit. Reizigers worden geadviseerd om te reizen via Amersfoort en moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan een uur.

De ongevalsmeldingen vanaf 3 uur vannacht: op de A28 bij Zwolle (4x), N50 bij Kampen (1x) en A50 bij Epe (3x). Aantal neemt toe. — Stefan Verkerk (@Stefanuzz) January 7, 2017

Bekijkt u dit artikel in onze app? Klik dan hier voor de beste weergave.