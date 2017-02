Fusie Gigant en Markant een feit

APELDOORN - De fusie tussen Markant en Gigant is sinds woensdag een feit. Het nieuwe bedrijf heet 'Gigant, markant in cultuur' en heeft één centrale directie en Raad van Toezicht.

Vorige week donderdag werden de handtekeningen gezet onder het toeziend oog van de notaris. ,,De fusie tussen Gigant en Markant kon in slechts vijf maanden gerealiseerd worden dankzij de positieve houding van alle betrokkenen en de inzet van de gemeente Apeldoorn'', aldus Loek Sijbers, bestuurder en kwartiermaker van de fusie. ,,En nu begint de ‘grote verbouwing met de winkel open’.''

Gigant is ook in de toekomst bedoeld als huis voor culturele professionals. ,,Een poptempel voor alle mogelijke muzieksoorten en een podium voor alle kunstvormen.'' Daarnaast is het ook nog steeds de plek waar alle inwoners van Apeldoorn hun eigen talenten kunnen ontdekken in de muziek- en dansstudio’s, lesruimten en ateliers.

Vanaf seizoen 2017/2018 moeten de voordelen van het nieuwe bedrijf steeds meer zichtbaar worden. Meer en bredere programmering, meer culturele partners aan het werk in één gebouw en meer samenwerking met creatieven in de stad.