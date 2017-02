Geen motoren bij viering twintig jaar Satudarah in Apeldoorn

APELDOORN - Satudarah mag het jubileum van zijn chapter Midlands dit jaar wel vieren in Apeldoorn, maar onder voorwaarden. De bikers moeten zonder motoren naar het feest en mogen op straat hun emblemen niet dragen.

Dit standpunt nemen burgemeester John Berends, justitie en politie in. Dat blijkt uit een verslag van de 'lokale driehoek' (burgemeester, officier van justitie en politiechef) dat aan de Apeldoornse gemeenteraad is gestuurd.



De regionale afdeling (chapter) van Satudarah bestaat in 2017 twintig jaar. De bikers hebben hun clubhuis al jarenlang aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn-West. Ze willen het feest rond het twintigjarig bestaan dan ook vieren in Apeldoorn. Omdat bijeenkomsten van outlawmotorclubs (de MC's verfoeien dat woord zelf) als risico worden gezien, kreeg de politie de opdracht om samen met de gemeente Apeldoorn een advies hierover op te stellen.



De wet biedt geen mogelijkheden om het feest te verbieden, is de conclusie. Landelijk is het beleid er echter wel op gericht om bijeenkomsten van motorclubs zoveel mogelijk te ontmoedigen. Als het feest er komt, vindt de politie dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. De opvallendste voorwaarde die zal worden gesteld is dat de bikers niet met hun motoren naar de feestlocatie mogen. Ook mogen ze niet openlijk hun 'colours' (hun emblemen) dragen. Dat voelt voor de leden van een motorclub doorgaans als een klap in het gezicht. De colours staan voor alles wat zij willen uitdragen en hebben iets 'heiligs'. Het voelt ook als heiligschennis als iemand anders eraan komt, als bijvoorbeeld een jas over een stoel hangt. Behalve deze maatregelen zullen er verkeers- en veiligheidscontroles worden uitgevoerd, zo luidt het advies van de autoriteiten.

Alternatieven

Het overleg van de lokale driehoek was eind oktober. Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid over de datum waarop het feest moet worden gehouden, zo meldt een gemeentewoordvoerder. De gemeente houdt er rekening mee dat Satudarah ook naar andere locaties kijkt om het jubileumfeest te houden.

Satudarah wilde gisteren niet reageren op het voornemen en de maatregelen van de lokale driehoek in Apeldoorn.