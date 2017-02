Geweld tegen agenten steeds heftiger

Emmelkamp ziet dat in de aangiftes, hoort het van collega-casemanagers en van dienders op straat. ,,We kunnen het alleen nog niet in klinkklare cijfers laten zien. Onderzoek kan duidelijk maken of het klopt wat we in de praktijk waarnemen.’’

Erwin Koenen, vice-voorzitter van politievakbond ACP bevestigt dat beeld. ,,Ook wij krijgen die signalen.’’ Volgens hem zijn er jaarlijks landelijk ongeveer 10.000 gevallen van geweld tegen politie. De plannen van de Nationale Politie om het aantal van 55 casemanagers GTPA terug te schroeven naar 11, vindt hij belachelijk. ,,Die kunnen nooit die 10.000 zaken aan. Het betekent dat daders ermee wegkomen.’’



Voorbeelden van toenemend geweld zijn ‘een winkeldief die een fles wijn wil stelen en die keihard in het gezicht van een agent slaat, met een gebroken neus als gevolg’, zegt Emmelkamp. Ook uit de praktijk: ,,Een politieman die een een scooterdief wil laten stoppen die plots gas geeft en de politieman raakt op zijn schenen, zo ernstig dat je op het bot kunt kijken’’.

Emmelkamp heeft geen verklaring voor het heftiger geweld.