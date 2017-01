Gezellige chaos op vakantiebeurs Americahal

APELDOORN - Bijna tienduizend kampeerliefhebbers bezochten de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in de Americahal. Kamperen bij de boer is razend populair.

Campinghouders uit binnen- en buitenland strooiden met folders, vroegboekkortingen en voordelinge producten om klanten binnen te slepen. Het zorgde voor een gezellige chaos in de Americahal.

,,Kamperen bij de boer is een vakantie zonder toeters of bellenen is in trek bij zowel gezinnen met kinderen als echtparen zonder'', aldus Corine van Mill, voorzitter van de Stichting Vrije Recreatie. ,,Mensen ontvluchten de drukte van de stad en zoeken naar rust en ruimte op het platteland.''

Maar wel met gratis wifi in het weiland, dat wel.