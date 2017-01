article

1.6825212

APELDOORN - Een verhuisdag is voor de meeste mensen al intensief genoeg, maar voor de 95-jarige Bertha Mulder-Eikelboom uit Apeldoorn is de rit van woensdagochtend echt een hele onderneming te noemen. Ze ligt sinds twee maanden in het hospice in Apeldoorn, woensdagochtend is ze met de Veluwse Wens Ambulance vervoerd naar het tijdelijke onderkomen van het hospice in verpleeghuis Casa Bonita.

Hospice verhuist, de 95-jarige Bertha uit Apeldoorn gaat mee

APELDOORN - Een verhuisdag is voor de meeste mensen al intensief genoeg, maar voor de 95-jarige Bertha Mulder-Eikelboom uit Apeldoorn is de rit van woensdagochtend echt een hele onderneming te noemen. Ze ligt sinds twee maanden in het hospice in Apeldoorn, woensdagochtend is ze met de Veluwse Wens Ambulance vervoerd naar het tijdelijke onderkomen van het hospice in verpleeghuis Casa Bonita.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/hospice-verhuist-de-95-jarige-bertha-uit-apeldoorn-gaat-mee-1.6825212

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6825213.1484150551!image/image-6825213.JPG

Apeldoorn,Sociaal en maatschappij,Casa Bonita,Verhuizing,Hospice,top,hermes

Apeldoorn