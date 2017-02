Hotels Oost-Nederland trekken meer toeristen

ZWOLLE / APELDOORN - In heel Nederland steeg de prijs van een hotelovernachting vorig jaar gemiddeld met 8 procent, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het economisch bureau van ABN Amro. De reden? Het aantal toeristen groeit harder dan het aantal hotelkamers. Overijssel doet het verrassend goed. De bezettingsgraad van de kamers behoort met 60 procent tot de beste van ons land.

Alleen Zeeland en Noord-Holland doen het nog beter. Overijssel ziet het aantal toeristen rap toenemen. In 2012 waren er 800.000 hotelgasten, in 2016 bijna 1,1 miljoen. ,,Meer dan 200.000 van die gasten kwamen uit het buitenland", zegt Sonny Duijn van ABN Amro.

Flevoland

Ook Gelderland scoort goed. In die provincie kwamen in 2012 1,8 miljoen gasten, vorig jaar waren dat er 2,1 miljoen. Drenthe en Flevoland kennen niet zulke grote stijgingen. Het hoteltoerisme nam in Oost-Nederland in vier jaar tijd toe met 21,9 procent. Ter vergelijking: het zuiden en noorden deden het met respectievelijk 12,5 en 15,5 procent een stuk minder goed.

Stedentrip

Hotel Lumen in Zwolle ziet het aantal gasten gestaag toenemen. ,,We ontvangen veelal zakenmensen, maar er komen ook meer stelletjes die een stedentrip maken", zegt Astrid Schuurman. ,,Eerder werd het oosten nog wel eens weggeschoven, maar nu zien mensen dat het een prachtig gebied is. Ik denk dat het bezoek van de koning in Zwolle goed heeft gedaan. Prachtige promotie!"

In Apeldoorn wordt een nieuw - het tweede - Van der Valk-hotel gebouwd, naast de A1 en A50, met 150 luxe kamers. Hotel Apeldoorn gaat 20.000 vierkante meter betrekken.

Brexit

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland is blij met de toename. ,,Je ziet dat provincies zoals Gelderland en Overijssel veel aan promotie doen. Dat werpt zijn vruchten af. Nu de economie weer aantrekt, gaat het meteen beter", stelt Cees den Bakker.

Duijn van ABN vermoedt dat de groei blijft doorzetten, maar benadrukt dat er veel factoren zijn die er voor kunnen zorgen dat toeristen ineens niet meer komen. ,,Een ongeordende Brexit kan al leiden tot minder bezoekjes aan Nederland. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor zo'n 16 procent van de hotelgasten. Ook een aanslag kan verstrekkende gevolgen hebben voor het toerisme.''

Vakantieparken

Andere sectoren in de toerismesector doen het eveneens goed. Regiomanager Martin Maassen van Recron, dat vooral kijk heeft op vakantieparken, ziet een stijgende lijn. ,,We stralen hier rust uit en dat is wat veel mensen zoeken op vakantie." Bovendien spelen recreatieondernemers in deze regio slim in op Duitse klanten. ,,Daar zit een groei in. Er zijn parken die Duitse medewerkers in dienst nemen." Verder spelen de rust en gastvrijheid volgens hem een grote rol.