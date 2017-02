Hulp aan Apeldoorns probleemkind moet sneller

APELDOORN - De hulpverlening aan kinderen in Apeldoorn die problemen hebben op school kan en moet beter. Vooral de regie over de zorg die probleemkinderen nodig hebben moet strakker.

Die conclusie trekken politici, onderwijsmensen en hulpverleners die bijeen waren om te inventariseren of het Passend Onderwijs goed werkt. Het werkt in de meeste gevallen heel goed, maar soms niet. En juist dan is snel ingrijpen nodig, maar duurt het vaak te lang voordat er goede hulp ingezet wordt.

Uit cijfers van de leerplichtambtenaren van de gemeente Apeldoorn blijkt dat er nog steeds rond de 35 kinderen met problemen thuiszitten omdat ze problemen ervaren op school. Ze wachten op hulp, die soms niet komt. Ook zijn er 148 leerplichtige kinderen die nergens zijn ingeschreven bij scholen.

Een maatregel die vanaf 1 januari 2017 is ingevoerd, is dat elke school voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn nu een kernteam heeft, waarin maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin en hulpverleners van de school zelf zitten.