Jeffrey moet aangepaste voetbalschoenen hebben

APELDOORN - De tienjarige Jeffrey uit Apeldoorn loopt met spalken. Daardoor heeft hij speciale voetbalschoenen nodig, maar die kosten ruim duizend euro. Moeder Diana Modderkolk zette een actie op via de website Dream or Donate.

Jeffrey speelt in het nieuwe G-team van voetbalvereniging WWNA. Zijn teamgenootjes lopen allemaal op stoere voetbalschoenen, terwijl Jeffrey op zijn 'gewone' schoenen moet spelen. Door zijn celebrale parese (cp) moet hij schoenen hebben die breder zijn en die van de achterkant open kunnen, zodat hij zijn voeten met spalken erin kan schuiven.

Cupcake-actie

Moeder Diana: ,,Hij zal over een jaar of twee weer uit de schoenen zijn gegroeid, dus het zou super zijn als we met de opbrengst ook dan nieuwe schoenen voor Jeffrey kunnen aanschaffen. Waar we kunnen, leggen we ook zelf natuurlijk bij.'' De cupcake-actie van het meisjesteam van WWNA bracht al het een en ander op voor Jeffrey. Diana: ,,Van dat soort dingen springen bij mij de tranen in de ogen. Superlief! Ook Rene van Essen van Beter Lopen helpt ons enorm. Hij zorgt ervoor dat de schoenen er komen voor een relatief lage prijs, maar alsnog is dat ruim duizend euro.''

Sport belangrijk

Diana wil eerst haar eigen zoon helpen en ziet daarna ook een grotere actie voor zich. ,,De beperking cp is nog niet heel bekend, dus dat zouden we graag onder de aandacht brengen. Maar we zouden ook graag andere kinderen met deze beperking helpen. Bovendien is sporten ook voor kinderen met een beperking heel belangrijk. Het is jammer dat dat niet altijd mogelijk wordt gemaakt.''

Doneren kan via nl.dreamordonate.com/dromen/aangepaste-voetbalschoenen-2/