Jeugdagent in Apeldoorn maakt vrienden op Instagram-hangplek

APELDOORN - Selfies vanuit de kleedkamer op het politiebureau, met burgemeester John Berends en met een hele schoolklas, de jeugdagenten van Apeldoorn zijn sinds drie weken actief op Instagram (mobiele app voor het delen van foto's en video's - red.) Jeugdagent Maurice is veelvuldig in beeld, maar achter het account (jeugdagent_politieapeldoorn) schuilt een heel team dat zich bezig met houdt met de Apeldoornse jeugd.

Waarom gaan jullie als agenten op Instagram?

,,Als jeugdagent is het belangrijk om op dezelfde plekken te komen als waar de jeugd ook komt. Dat kan zijn op hangplekken, maar heel veel jongeren tref je niet meer op straat maar juist op internet. Veel van de jeugd gebruikt helemaal geen Facebook, maar zit op Instagram. Vandaar dat we als jeugdagenten ook op Instagram zitten en op die manier in contact komen met de jeugd. Ze volgen mij, maar ik volg ze ook terug.''

De politie als beste vriend?

,, Als jeugdagenten willen we in contact komen met de jeugd, en niet alleen als er boetes worden uitgedeeld. Voor veel jongeren is het toch een behoorlijke drempel om contact met ons op te nemen. Door het gebruik van bijvoorbeeld Instagram zijn we een stuk toegankelijker. Ik hoop dat jongeren zich bij mij gaan melden als ze met vragen zitten of als er andere dingen zijn, zodat we ook aan de voorkant zitten en niet alleen achteraf moeten optreden. Maar de jeugdagenten laten zich ook zien op de hangplekken, om daar een praatje te maken.''

Wat zijn de onderwerpen waar jullie je als jeugdagenten mee bezig houden?

,,Naast de gewone diensten die we draaien, richten wij ons in onze 'vrije diensten' op de jeugd. De laatste tijd heb ik een paar keer op middelbare scholen in Apeldoorn voorlichting gegeven op het gebied van sexting. Wanneer er zulke dingen spelen op scholen, worden wij gevraagd om uitleg te geven. Een andere problematiek is die van loverboys. Daar speelt de samenwerking tussen alle partners een belangrijke rol, juist omdat zich dat via allerlei verschillende signalen aandient. Aan ons de taak om die signalen te verbinden zodat de juiste hulp geboden wordt.''

Hieronder een beeld van hoe de foto voor de Stentor tot stand kwam.