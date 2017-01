article

1.6836149

APELDOORN - Apeldoornse huishoudens die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, kunnen binnenkort profiteren van een paneel in de buurt. Energiecorporatie deA gaat daarvoor daken van vier of vijf grote gebouwen in Apeldoorn gebruiken.

Lagere energienota in Apeldoorn door zonnepaneel op afstand

APELDOORN - Apeldoornse huishoudens die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, kunnen binnenkort profiteren van een paneel in de buurt. Energiecorporatie deA gaat daarvoor daken van vier of vijf grote gebouwen in Apeldoorn gebruiken.

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/lagere-energienota-in-apeldoorn-door-zonnepaneel-op-afstand-1.6836149

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5785160.1458290097!image/image-5785160.jpg

Apeldoorn,Milieu en grondstoffen,zonne-energie,duurzaamheid,top,hermes

Apeldoorn