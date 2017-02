Lange wachtlijsten voor vastlopers op Apeldoornse scholen

APELDOORN - Scholieren die vastlopen op school moeten in Apeldoorn soms wel een half jaar wachten voordat ze hulp krijgen. Om te kijken of er reden is om in te grijpen, houdt de gemeente Apeldoorn donderdag een hoorzitting met mensen uit de onderwijswereld.

Initiatiefnemers van de hoorzitting zijn de raadsleden Marco Wenzkowski (D66) en Hans Wegman (CDA). ,,We hebben een rondje gemaakt langs scholen,'' zegt Wegman. ,,We krijgen signalen dat er bizar lange wachtlijsten zijn. Soms moeten kinderen een half jaar wachten voordat ze hulp krijgen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alleen wanneer er sprake is van gevaar, kan er binnen twee weken hulp op gang komen.''

Bijschaven

Wenzkowski: ,,We willen weten of het beleid van de gemeente Apeldoorn toereikend is of dat het moet worden bijgeschaafd. Daarom houden we de hoorzitting. We willen horen hoe de situatie is. Het aantal thuiszitters in Apeldoorn is niet of nauwelijks gestegen sinds in 2014 het Passend Onderwijs werd ingevoerd. Maar het aantal thuiszitters is ook niet gedaald, terwijl dat vooraf de bedoeling was. We willen horen of de aanpak in het Passend Onderwijs werkt. Na 2,5 jaar Passend Onderwijs mogen we de thermometer er wel een keer insteken. De signalen die we opvangen geven aan dat de situatie verbeterd kan worden. Maar we kunnen niet goed zien wat concreet de problemen zijn. Daarom houden we de hoorzitting.''

Volgens het jaarverslag van de gemeentelijke leerplichtambtenaren waren er in het schooljaar 2015-2016 in Apeldoorn 9 bestaande en 34 nieuwe gevallen van thuiszitters (leerplichtige kinderen die om uiteenlopende redenen langere tijd niet naar school komen). Dat is iets meer dan in de twee voorgaande jaren.

Verontrustend

Verder zijn er 148 leerplichtige kinderen die helemaal niet bij een school zijn ingeschreven, ruim 50 meer dan in de twee voorgaande jaren. In het schooljaar 2015-2016 waren er 735 meldingen van spijbelen, een daling van ongeveer 90 ten opzichte van de twee eerdere jaren. Een ander verontrustend getal is het aantal werkzoekenden in Apeldoorn zonder startkwalificatie (een havo-diploma of mbo niveau 2).

De hoorzitting is donderdag 9 februari om 19 uur in de raadszaal van het stadhuis. Iedereen is welkom om in te spreken.