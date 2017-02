article

Na een paar rustige maanden, heeft een vandaal weer lantaarnpalen vernield in Apeldoorn. Dit keer is het niet alleen bij lantaarnpalen gebleven, maar heeft de vandaal (of vandalen) ook een verkeerslicht vernield. Dat laat gemeente Apeldoorn dinsdagmiddag weten.

Lantaarpaalvandaal in Apeldoorn slaat weer toe

