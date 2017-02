article

HOENDERLOO - Het comité Deelerwoud KillingFields heeft een website online gezet. De groep, die haar naam afleidt van de velden in Cambodja waar ruim 1,3 miljoen mensen de dood vonden onder de Rode Khmer, zet zich in om Natuurmonumenten op andere gedachte te brengen dan afschot weer toe te staan in het Deelerwoud.

Ludieke bordjes voor 'Deelerwoud KillingFields'

