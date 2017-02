article

APELDOORN - Rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en negeren stopteken. Een beginnende bestuurder van 27 jaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Apeldoorn bekeurd en moet zich voor de rechter verantwoorden.

Man (27) driedubbel in de fout in Apeldoorn

