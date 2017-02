Man aangehouden voor meerdere straafroven in Apeldoorn

APELDOORN - De politie heeft op maandag 20 februari een 23-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van zes berovingen, die vonden alle zes plaats in de zomer van 2016. De politie kwam de verdachte op het spoor door een eerdere aanhouding van een 24-jarige vrouw.

In december werd een 24-jarige vrouw uit Apeldoorn aangehouden omdat ze in het bezit was van een telefoon die bij één van de berovingen buit was gemaakt. De vrouw had de telefoon doorverkocht aan iemand die de telefoon nietsvermoedend weer in gebruik nam, daardoor kwam de vrouw in beeld bij de politie. Ook wordt de vrouw ervan verdacht de portemonnee van een 59-jarige vrouw in een supermarkt gestolen te hebben.

Onderzoek

De recherche deed al langere tijd onderzoek naar een aantal berovingen in de zomer 2016, waarbij het signalement van de dader bij elke zaak overeenkomsten vertoonde. Na de aanhouding van de 24-jarige vrouw in december, die niet wilde verklaren hoe ze aan de gestolen telefoon kwam, was er echter nog geen zicht op de dader. In één van de zaken, een beroving aan de Aalscholverweg, bleek sprake van camerabeelden van de verdachte. Deze zijn gepubliceerd via politie.nl en Facebook.



Berovingen

De man wordt verdacht van verschillende berovingen, die vonden allemaal plaats tussen 18 juni en 28 augustus 2016. In juli werd een stel belaagd toen ze 's nachts op een bankje zaten aan de Aletta Jacobstraat. De verdachte sloeg het slachtoffer meerdere malen in het gezicht en pakte een pakje sigaretten af.



In juli werd een 15-jarig meisje uit Deventer beroofd van haar telefoon, dit gebeurde op de Aalscholverweg. Twee dagen later werd een 29-jarige vrouw uit Apeldoorn beroofd van haar tas.

In dezelfde week raakte een 32-jarige vrouw lichtgewond toen de verdachte haar op straat probeerde te beroven van haar tas.



Eind augustus werd een 35-jarige man uit Apeldoorn beroofd van zijn telefoon. Deze telefoon werd later doorverkocht door de 24-jarige vrouw. Een paar dagen later was een 62-jarige vrouw uit Apeldoorn de klos, ook zij werd beroofd van haar tas. De vrouw fietste over de Brinklaan, toen de verdachte uit het niets te voorschijn kwam en haar van de fiets duwde.

Vervolg

Tegen de 24-jarige vrouw is proces-verbaal opgemaakt en deze is ingediend bij het Openbaar Ministerie. De 23-jarige man die gisteren aangehouden is wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.