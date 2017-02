article

BEEKBERGEN - De brandweer heeft zondagmiddag rond 14.30 uur een automobilist op de Arnhemseweg in Beekbergen uit zijn Mini-cooper bevrijd. De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt toen hij de middengeleider had geraakt.

Man bevrijd uit auto na botsing met boom in Beekbergen

